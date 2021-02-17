С 1 марта этого года вступает в силу приказ Министерства финансов от 2 декабря 2020 года № 734 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Министерства финансов Украины". Следовательно, при составлении налоговых накладных и расчетов корректировки необходимо учитывать некоторые особенности.

Об этом напомнили специалисты Главного управления ГНС в Днепропетровской области.

Так, в частности, налоговая накладная и расчет корректировки дополнены новым реквизитом "код", в котором указывается признак источника налогового номера в соответствии с реестром, которому принадлежит налоговый номер лица, а именно:

1 - Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины (ЕГРПОУ);

2 - Государственный реестр физических лиц - плательщиков налогов (ГРФЛ);

3 - регистрационный (учетный) номер налогоплательщика, который присваивается контролирующими органами (для налогоплательщиков, которые не включены в ЕГРПОУ);

4 - серия (при наличии) и номер паспорта (для физических лиц, которые из-за своих религиозных убеждений отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и официально уведомили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте).

При этом строка "код" в НН и/или PК заполняется исключительно в случае заполнения строки "Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта" НН и/или РК.

Кроме того, начиная с 1 марта в Едином реестре налоговых накладных (ЕРНН) могут быть зарегистрированы исключительно НН и/или РК, составленные по новым формам, а НH и/или РК, составленные по старым формам, действовавшим до 1 марта, к регистрации в ЕРНН приниматься не будут.

Если после 1 марта возникнут основания для составления PК к НН, составленной по форме, действующей до этого, и зарегистрированной в ЕРНН до указанной даты, то такой PК необходимо составить по новой форме (в редакции Приказа № 734). В то же время в строке "код" такого PК должен быть проставлен код признака "1", "2", "3" или "4" в зависимости от признака источника налогового номера в соответствии с реестром, которому принадлежит налоговый номер лица (поставщика/получателя).

В соответствии с изменениями, внесенными Приказом № 734, уточнено количество наименований поставленных товаров/услуг, которые могут быть указаны в одной НН, а именно, начиная с марта, такое количество не должно превышать 99999 позиций (раньше было 9999 позиций).

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