В Минздраве рассказали, чем может быть опасен прием антибиотиков и отметили важные правила при приеме таких медикаментов.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

"Почти 64% людей думают, что грипп и простуду можно лечить антибиотиками. Я давно что-то кашляю - антибиотик. Температура три дня - антибиотик. Если вы все еще уверены, что ОРВИ может вылечить антибиотиком, то мы идем к вам", - рассказывают в ЦОЗ.

Эксперты отметили то, что стоит знать про антибиотики:

Антибиотики действуют только на бактерии. Никогда не используйте их при вирусных инфекциях.

Не занимайтесь самолечением! Только врач может четко определить, когда следует принимать антибиотики и какие именно.

Не завершайте курс антибиотиков самостоятельно.

Вакцинируйтесь, следите за гигиеной, держитесь подальше от больных людей. Это и профилактика заболеваний и возможность уменьшить количество использования антибиотиков.

Немедленно обращайтесь к врачу, если антибиотики, которые он прописал, не облегчают симптомы заболевания. Возможно, вам необходимо подобрать другой препарат.

Помимо этого, эксперты напомнили, что следует всегда следовать инструкции вашего лечащего врача.

Напомним, что доктор Комаровский рассказал, можно ли принимать антибиотики "на всякий случай". По его словам, антибиотик может избавить человека от определенной группы бактерий, но при этом даст возможность размножаться "без естественных конкурентов" другим патогенным организмам.

Также мы сообщали, что в 2021 году в Украине антибиотики будут продавать только по электронному рецепту. Из-за увеличения самовольного употребления антибиотиков Минздрав также усиливает контроль за аптеками и меняет правила отпуска лекарств.