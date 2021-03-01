Сегодня наступила весна! Зима была холодной и снежной. Свои коррективы внесла пандемия. Но с приходом нового времени года хочется верить, что все изменится к лучшему.

Весна - это начало жизни. Весна - это время воплощения мечт и надежд, движения вперед. Весна - это цветы и умопомрачительные запахи природы вокруг.

Неслучайно именно весной отмечается день, посвященный прекрасной половине - женщинам. Весной нам хочется влюбляться, радоваться и дарить улыбку.

"Страна" желает своим читателям, чтобы весна 2021 года была самой лучшей в вашей жизни: счастливой, успешной, удачной. Чтобы удалось реализовать все планы и нашлось время для путешествия.

Специально для вас мы публикуем прикольные открытки, нежные картинки, поздравления в стихах на русском и украинском языках. Разместите их в социальных сетях, отправьте близким - подарите окружающим немного хорошего настояния.

Отличного дня! С началом весны, с 1 марта!

Поздравления с началом весны: открытки, картинки, анимация, стихи

С праздником, с теплом и светом,

С первым от весны приветом.

Пусть всё в жизни будет новым,

Радостным, уютным, очень клевым!

Пришла весна, а это значит,

Что расцветает все вокруг,

Что станут дни светлей и ярче,

Скорее улыбнись, мой друг!

Тебе весенние мотивы

Пусть напевают соловьи!

Желаю много позитива,

Удачи, счастья и любви!

Вот и первый день весны,

Как же долго ждали мы!

Пусть она растопит лед,

Счастье и любовь несет.

Пусть весенний этот день

Из души прогонит день.

Пусть улучшит настроение

И подарит вдохновение.

Пусть этот первый день весны

Тебе удачу принесет.

Пусть будут в глазках огоньки,

Зима плохое унесет.

Пусть озорное волшебство

С тобой скорей случится,

И птица счастья поскорей

К тебе пускай примчится.

Зиме конец, ура, ура!

Вас поздравляю с 1 марта,

Желаю мира и добра,

Тепла в душе, любви, азарта!

Пусть снег растает поскорей,

И высыхают всюду лужи,

Одеться легче побыстрей —

Устали все от зимней стужи!

Всё. Зима уходит в тень,

Холода ослабли сети.

И весенний первый день

С радостью мы встретим!

Пусть весна подарит всем

Ощущенье счастья,

Нас избавит от проблем,

Разгонит вмиг ненастье.

Вдохните полной грудью

Весенний запах свежий.

Пусть хорошо всё будет

И солнышко нас нежит!

Весёлой, взбалмошной девчонкой

В дремотный мир пришла весна,

Капель засеменила звонко,

И реки вспряли ото сна.

И даже дышится привольней,

И счастьем полнится душа.

Входи хозяйкой хлебосольной,

Как же, весна, ты хороша!

Первый день весны пришел,

Мы его так долго ждали,

Зимы конец уж подошел,

Тепло в самом начале.

Желаю радости всем вам,

И настроения лучшего,

Пусть солнце светит по домам,

Не прячется за тучками!

У перший день весни

Хай всі переживання

Розтануть, мов лід,

І в кожному починанні

Тебе чекає лише успіх!

Вже скоро задзвенять струмки

І сонце буде гріти тепліше.

Сьогодні перший день весни!

Сьогодні стануть всі добріші!

Березневої повені щастя,

Що приходить так швидко й нестримно,

Барв чарівних, духмяних квітневих,

Що, мов килим, земля розстелила!