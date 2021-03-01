Сегодня наступила весна! Зима была холодной и снежной. Свои коррективы внесла пандемия. Но с приходом нового времени года хочется верить, что все изменится к лучшему.
Весна - это начало жизни. Весна - это время воплощения мечт и надежд, движения вперед. Весна - это цветы и умопомрачительные запахи природы вокруг.
Неслучайно именно весной отмечается день, посвященный прекрасной половине - женщинам. Весной нам хочется влюбляться, радоваться и дарить улыбку.
"Страна" желает своим читателям, чтобы весна 2021 года была самой лучшей в вашей жизни: счастливой, успешной, удачной. Чтобы удалось реализовать все планы и нашлось время для путешествия.
Специально для вас мы публикуем прикольные открытки, нежные картинки, поздравления в стихах на русском и украинском языках. Разместите их в социальных сетях, отправьте близким - подарите окружающим немного хорошего настояния.
Отличного дня! С началом весны, с 1 марта!
Поздравления с началом весны: открытки, картинки, анимация, стихи
С праздником, с теплом и светом,
С первым от весны приветом.
Пусть всё в жизни будет новым,
Радостным, уютным, очень клевым!
Пришла весна, а это значит,
Что расцветает все вокруг,
Что станут дни светлей и ярче,
Скорее улыбнись, мой друг!
Тебе весенние мотивы
Пусть напевают соловьи!
Желаю много позитива,
Удачи, счастья и любви!
Вот и первый день весны,
Как же долго ждали мы!
Пусть она растопит лед,
Счастье и любовь несет.
Пусть весенний этот день
Из души прогонит день.
Пусть улучшит настроение
И подарит вдохновение.
Пусть этот первый день весны
Тебе удачу принесет.
Пусть будут в глазках огоньки,
Зима плохое унесет.
Пусть озорное волшебство
С тобой скорей случится,
И птица счастья поскорей
К тебе пускай примчится.
Зиме конец, ура, ура!
Вас поздравляю с 1 марта,
Желаю мира и добра,
Тепла в душе, любви, азарта!
Пусть снег растает поскорей,
И высыхают всюду лужи,
Одеться легче побыстрей —
Устали все от зимней стужи!
Всё. Зима уходит в тень,
Холода ослабли сети.
И весенний первый день
С радостью мы встретим!
Пусть весна подарит всем
Ощущенье счастья,
Нас избавит от проблем,
Разгонит вмиг ненастье.
Вдохните полной грудью
Весенний запах свежий.
Пусть хорошо всё будет
И солнышко нас нежит!
Весёлой, взбалмошной девчонкой
В дремотный мир пришла весна,
Капель засеменила звонко,
И реки вспряли ото сна.
И даже дышится привольней,
И счастьем полнится душа.
Входи хозяйкой хлебосольной,
Как же, весна, ты хороша!
Первый день весны пришел,
Мы его так долго ждали,
Зимы конец уж подошел,
Тепло в самом начале.
Желаю радости всем вам,
И настроения лучшего,
Пусть солнце светит по домам,
Не прячется за тучками!
У перший день весни
Хай всі переживання
Розтануть, мов лід,
І в кожному починанні
Тебе чекає лише успіх!
Вже скоро задзвенять струмки
І сонце буде гріти тепліше.
Сьогодні перший день весни!
Сьогодні стануть всі добріші!
Березневої повені щастя,
Що приходить так швидко й нестримно,
Барв чарівних, духмяних квітневих,
Що, мов килим, земля розстелила!