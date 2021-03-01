Сегодня 1 марта 2021 года - первый день весны
Сегодня 1 марта 2021 года - первый день весны

Сегодня наступила весна! Зима была холодной и снежной. Свои коррективы внесла пандемия. Но с приходом нового времени года хочется верить, что все изменится к лучшему. 

Весна - это начало жизни. Весна - это время воплощения мечт и надежд, движения вперед. Весна - это цветы и умопомрачительные запахи природы вокруг.

Неслучайно именно весной отмечается день, посвященный прекрасной половине - женщинам. Весной нам хочется влюбляться, радоваться и дарить улыбку.

"Страна" желает своим читателям, чтобы весна 2021 года была самой лучшей в вашей жизни: счастливой, успешной, удачной. Чтобы удалось реализовать все планы и нашлось время для путешествия. 

Специально для вас мы публикуем прикольные открытки, нежные картинки, поздравления в стихах на русском и украинском языках. Разместите их в социальных сетях, отправьте близким - подарите окружающим немного хорошего настояния.

Отличного дня! С началом весны, с 1 марта!

Поздравления с началом весны: открытки, картинки, анимация, стихи

открытки с первым днем весны

С праздником, с теплом и светом,
С первым от весны приветом.
Пусть всё в жизни будет новым,
Радостным, уютным, очень клевым!

стихи с началом весны

Пришла весна, а это значит,
Что расцветает все вокруг,
Что станут дни светлей и ярче,
Скорее улыбнись, мой друг!

Тебе весенние мотивы
Пусть напевают соловьи!
Желаю много позитива,
Удачи, счастья и любви!

прикольные открытки с первым днем весны

Вот и первый день весны,
Как же долго ждали мы!
Пусть она растопит лед,
Счастье и любовь несет.

Пусть весенний этот день
Из души прогонит день.
Пусть улучшит настроение
И подарит вдохновение. 

с 1 марта открытка

Пусть этот первый день весны
Тебе удачу принесет.
Пусть будут в глазках огоньки,
Зима плохое унесет.

Пусть озорное волшебство
С тобой скорей случится,
И птица счастья поскорей
К тебе пускай примчится.

анимация с первым днем весны

Зиме конец, ура, ура!
Вас поздравляю с 1 марта,
Желаю мира и добра,
Тепла в душе, любви, азарта!

Пусть снег растает поскорей,
И высыхают всюду лужи,
Одеться легче побыстрей —
Устали все от зимней стужи! 

с первым днем весны гиф

Всё. Зима уходит в тень,
Холода ослабли сети.
И весенний первый день
С радостью мы встретим!

Пусть весна подарит всем
Ощущенье счастья,
Нас избавит от проблем,
Разгонит вмиг ненастье.

Вдохните полной грудью
Весенний запах свежий.
Пусть хорошо всё будет
И солнышко нас нежит!

с наступлением весны

Весёлой, взбалмошной девчонкой
В дремотный мир пришла весна,
Капель засеменила звонко,
И реки вспряли ото сна.

И даже дышится привольней,
И счастьем полнится душа.
Входи хозяйкой хлебосольной,
Как же, весна, ты хороша!

картинка с началом весны

Первый день весны пришел,
Мы его так долго ждали,
Зимы конец уж подошел,
Тепло в самом начале.

Желаю радости всем вам,
И настроения лучшего,
Пусть солнце светит по домам,
Не прячется за тучками!

открытка с началом весны

 

У перший день весни
Хай всі переживання
Розтануть, мов лід,
І в кожному починанні
Тебе чекає лише успіх!

з першим днем весни

Вже скоро задзвенять струмки
І сонце буде гріти тепліше.
Сьогодні перший день весни!
Сьогодні стануть всі добріші!

з початком весни

Березневої повені щастя,
Що приходить так швидко й нестримно,
Барв чарівних, духмяних квітневих,
Що, мов килим, земля розстелила!

вітання з першим днем весни

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