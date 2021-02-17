Участницы опроса британского онлайн-магазина OnBuy.com назвали черты внешности мужчин, которых они считают лучшими любовниками в своей жизни.

Результаты опроса, которых охватил 4550 респонденток, опубликовало издание The Sun.

Основным признаком идеального сексуального партнера женщины признали растительность на лице. По мнению 73% опрошенных, борода придает мужчинам зрелости и брутальности.

На втором месте оказались карие глаза: такую особенность признал привлекательной 71% опрошенных.

Следующими пунктами в списке стали пирсинг (70% голосов) и татуировки (62%).

Кроме того, многие респондетки отметили привлекательность обладателей широких плеч. По их мнению, атлетическая фигура говорит о высоком уровне тестостерона в мужском организме.

В число сексуальных особенностей внешности также вошли стопы небольшого размера (53% голосов), очки (51% голосов), бритая наголо голова (40% голосов) и широкие брови (36% голосов).

Ранее "Страна" приводила опрос, который показал, что большинство украинцев все еще подвержены гендерным стереотипам.

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