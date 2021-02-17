Представительница ювенальных прокуроров Департамента защиты детей Офиса Генерального прокурора Юлия Усенко заявила, что две семиклассницы из Боярки, которые вчера отравились медпрепаратом, не были склонны к самоубийству.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Около месяца школьница, которая выжила, увидела в социальной сети "Тик Ток" видеозапись, где на черном экране было предложение: "Выпей 40 таблеток "Нош-пы" и увидишь, что будет". Вот результат - ребенок 13 лет погиб! Отрабатываются версии негативного влияния Интернета, склонения к самоубийству, отношений с семьей и сверстниками, законность продажи лекарств детям. Но, забегая наперед, девочки не были склонны к самоубийству, проблем в семье и со сверстниками не имели", - пишет Усенко.

По словам Юлии Усенко, этот пример еще раз подчеркивает приоритетность таких дел, которые в большинстве своем воспринимаются как несчастные случаи, а на самом деле скрывают в себе множество проблем, с которыми наши дети сталкиваются в повседневной жизни.

"2021 год начался с 18 самоубийств и попыток их совершения. Возраст детей - от 10 до 16 лет. Причиной роста числа самоубийств некоторые источники называют активизацию так называемых «групп смерти», наподобие «Синего кита». И в каждом отдельном случае важна работа подразделений киберполиции по выявлению таких опасных контентов, принятие мер к их блокированию", - говорится в сообщении.

В то же время, по данным киберполиции, ими постоянно осуществляется мониторинг таких каналов, но к сожалению, никакой информации в отношении их официального установления или блокирования нет.

"В противодействии этим явлениям и негативному влиянию на подростков опасного контента в Интернете должны объединиться не только правоохранители, но и родители, и работники учебных заведений, в которых учатся дети. И надо действовать уже. Усматриваем, что на государственном уровне необходимо принимать меры, которые нивелируют влияние игр, видео, чатов и других внешних факторов на детей, будут способствовать их здоровому психологическому развитию и готовности к взрослой жизни", - добавила Усенко.

Напомним, что две школьницы академического лицея "Гармония", который находится в Боярке, Киевской области, приняли большое количество медпрепарата Дротаверин, в результате одна из них скончалась, а вторая попала в больницу с отравлением.

Также мы сообщали, что восьмиклассницы в школе Умани отравились теми же таблетками, что и школьницы в Боярке. Сейчас они под наблюдением медиков.