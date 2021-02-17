Представители Минздрава рассказали, что самоповреждения и межличностное насилие является частыми причинами преждевременной смерти и инвалидности. Согласно исследованиям, они привели к 1,2 млн смертей в мире в 2019 году.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

В частности, в нашей стране самоповреждения и межличностное насилие стали пятой основной причиной смерти в 2019 году. Из-за этого украинцы теряют 846,184 лет здоровой жизни.

"В национальном масштабе смертность по этим причинам выросла с 1990 года, тогда погибли 16,321 человек. В 2019 году же зафиксировали 19,241 смертей (2.7% от общего количества смертей)", - сообщили в ЦОЗ.

Исходя из показателей, самоповреждения и межличностное насилие вызвали почти в 5 раз больше смертей среди мужчин - 15,847 случаев, среди женщин зафиксировали 3,394 летальных случая.

По мнению экспертов, большинство смертей как среди мужчин, так и среди женщин обусловлены идентичными формами: самоповреждения, межличностное насилие, конфликты и терроризм.

В МОЗ отметили, что поведенческие факторы чаще всего способствуют случаям преждевременной смерти от самоповреждений и межличностного насилия. Среди них:

употребления алкоголя;

употребления наркотиков;

курения;

насилие со стороны полового партнера.

Напомним, что в Украине сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смертности населения. По этому показателю наша страна остается одним из мировых лидеров.

Также мы приводили, что на втором месте оказались новообразования, которые стали причиной смерти более 10 млн человек и в общем составили 17,83% от общего количества смертей в мире.