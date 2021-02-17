В 2019 году неврологические заболевания стали причиной 2,22 миллиона смертей в мире.

В Европейских странах неврологические расстройства заняли третье место после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний и вызвали 19,5% от общего количества смертей в 2017 году.

В Украине такие болезни являются четвертой из пяти основных причин смерти и унесли жизни 21 644 украинцев (3,1% от общего количества летальных случаев в 2019 году).

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

"Этот показатель повысился за последние 29 лет на 34% - в 1990 году зафиксировали 14 214 смертей, это составило 2.2% от общего количества смертей. Болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и другие деменции - самые распространенные формы неврологических расстройств, которые вызывают значительное количество смертей среди населения Украины", - рассказали специалисты ЦОЗ.

К основным факторам риска, которые увеличивают рис неврологических заболеваний относят:

высокий индекс массы тела,

курение,

высокий уровень глюкозы,

употребление алкоголя.

Напомним, на первом месте среди причин смерти украинцев - сердечно сосудистые заболевания. В национальном масштабе смертность от сердечно-сосудистых заболеваний за последние 29 лет выросла почти на 8%.

Также сообщалось, что на шестой причиной смертности в мире и третьей в Украине стали болезни органов пищеварения.