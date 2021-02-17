В Днепре 90-летняя женщина забаррикадировалась в квартире, открыла газ и угрожала взорвать дом. Инцидент произошел в среду, 17 февраля, на улице Менахем-Мендл Шнеерсона,3. В полицию об этом сообщили испуганные соседи, сообщает "Информатор".

Уже через несколько минут на место ЧП прибыли экипаж полиции, спасатели, газовая служба и бригада скорой помощи.

По словам местных жителей, перед тем, как закрыться в квартире, пенсионерка прогоняла всех с детской площадки и кричала на прохожих. А вскоре в подъезде распространился запах газа. Жильцы пытались поговорить с соседкой и просили открыть дверь, но женщина их игнорировала. Когда люди поняли, что ситуация усугубляется, - позвонили в полицию.

Прибывшие на место инцидента работники газовой службы попросту перекрыли газовый стояк. После этого спасатели открыли входную дверь в квартиру, которую пенсионерка пыталась забить гвоздями и забаррикадировала холодильником.

В результате 90-летнюю женщину передали медикам. Оказалось, что она страдает психическим расстройством. Так как своими действиями она может нанести вред не только себе, но и окружающим, ее госпитализировали в специализированное медучреждение.

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