В Российской Федерации разрабатывают несколько лекарств для лечения ВИЧ, основанных на разных принципах. Пока дело не дошло до клинических исследований, так как авторам разработок нужно найти финансирование.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в медицинских кругах.

В одном из создаваемых лекарств использован тот же принцип, что и при лечении берлинского и лондонского пациентов - воздействие на рецептор CCR5, к которому прикрепляется вирус.

Только упомянутым пациентам пересаживали стволовые клетки от доноров, а самих пациентов подвергали облучению, что связано с большим риском (фактически, один из них побывал на грани смерти), сказал источник агентству.

В российской разработке "модифицируют клетки самого зараженного ВИЧ пациента, убирая этот рецептор, чтобы вирусу было не к чему больше прикрепляться". Затем эти клетки с инъекцией снова вводят в организм человека, что снижает риск осложнений.

Кроме всего прочего, эта разработка может защищать и от заражения ВИЧ.

"На мышах результаты хорошие, разработка лечит. Но для исследования на человеке нужны большие деньги, с этим есть трудности", - сказал источник. Разработку ведет Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), добавил он.

Сейчас идут доклинические испытания препарата, они продлятся около двух лет.

Еще в одном российском институте, по данным источника, разрабатывают другой метод лечения ВИЧ, при котором в организм вводят специальный фермент. Тот "идет" по ДНК клеток, обнаруживает там вирус и блокирует его, "вырезает" этот кусок из клетки.

Вторая разработка тоже находится на стадии доклиники и работает на мышах.

По убеждению источника, "при надлежащем финансировании за пять лет данные разработки можно будет вывести в практику".

Берлинский пациент - американец Тимоти Рэй Браун, считающийся первым человеком, который вылечился от ВИЧ. Диагноз был поставлен ему в 1995 году в Берлине. В 2007 году Браун прошел трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток донора для лечения лейкемии. В качестве донора был выбран человека с генетической мутацией, обеспечивающей устойчивость к ВИЧ. В результате через три года после трансплантации у Брауна в крови не выявили ВИЧ. Но в 2019 году у него произошел рецидив рака крови, и он умер в 2020 году.

Аналогичную процедуру в 2016 году повторили на пациенте в Лондоне - Адаме Кастильехо. Как писала "Страна", у него ВИЧ также исчез из крови.