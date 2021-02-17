Украина намерена завершить дамбу-долгострой на Северо-Крымском канале. Это исключит возможность подачи воды на Крымский полуостров до момента возвращения его Украине.

Об этом заявил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич при посещении управления Северо-Крымского канала в городе Таврийск и встрече с начальником организации Сергеем Шевченко. Его слова приводятся в Фейсбуке представительства президента в Крыму.

"Позиция представительства и управление канала однозначна: никакой воды в Крым до деоккупации. Есть определенные вопросы, касающиеся потребностей укрепления сооружений, не допускающих днепровскую воду к временно оккупированному Крыму, а также мелиорации южных районов Херсонщины. Обсудили важные для функционирования канала вопросы, в частности потребность достройки дамбы на 107 километре канала, которая, с одной стороны, максимально исключает попадание воды во временно оккупированный Крым, а с другой - позволит значительно улучшить меры по мелиорации южных районов Херсонщины", - сказал Кориневич.

Дамбу начали строить на канале почти шесть лет назад. В июне 2015 года Кабинет министров Украины изыскал для строительства 53 млн гривен. Работы планировали завершить сначала к марту 2016 года, потом до весны 2017-го. Но дамба до сих пор остается недостроенной.

Между тем власти Украины ставят России условия, при которых крымчане смогут получать воду.

А пока полуостров страдает от острого дефицита воды.