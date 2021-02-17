В Умани две восьмиклассницы наглотались таблеток спазмалитика "Дротаверин" и попали в больницу.

Инцидент произошел в среду, 17 февраля, на следующий день после подобного происшествия в Боярке, где для одной из школьниц отравление стало смертельным. Об этом пишет "Умань news".

"Действительно был такой вызов на "скорую". В больницу были доставлены двое детей с подозрением на отравление "Дротаверином", - сообщила пресс-секретарь Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Ирина Назарок.

По данным издания, каждая из девочек выпила по 10 таблеток препарата. Сейчас они под наблюдением медиков. Что побудило их к этому шагу, пока не известно. Участие в опасном эксперименте они не признают.

Полиция Умани устанавливает обстоятельства отравления двух восьмиклассниц.

"Предварительно установлено, что девушки приняли каждая по 10 таблеток "Дротаверина" в помещении школы. Девушки в стабильном состоянии, их жизни ничего не угрожает. Сейчас ими занимаются медики", - рассказала пресс-секретарь полиции Черкасской области Зоя Вовк.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и ювенальная превенция полиции Умани, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

Напомним, что в Боярке отравившиеся девочки, принимая таблетки, поддержали запущенный в соцсети челлендж, предлагающий принять это лекарство в таком объеме, чтобы узнать, чем это закончится.

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