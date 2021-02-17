В прошлом году количество банкоматов в Украине сократилось на 1175 штук, по состоянию на конец декабря количество частных банкоматов в стране составило 34,8 тысяч.

Об этом свидетельствуют данные "Обзора банковского сектора", который опубликовал Национальный банк.

"Прирост количества POS-терминалов в IV квартале произошел благодаря ПриватБанку (+7,4 тыс) и другим госбанкам (+3,6 тыс. терминалов)", - отметили в отчете.

Кроме того, в IV квартале государственные и иностранные банки закрыли 205 филиалов (больше всего Ощадбанк - 94). При этом больше всего филиалов открыл Укргазбанк (+7). За 2020 год количество отделений банков уменьшилось на 868 единиц, больше всего в Днепропетровской области (71).

Также в IV квартале банки, за исключением частных, продолжили увольнять работников: больше всего - иностранные банки. За 2020 год численность штатных работников уменьшилась на 5 тысяч человек.

Напомним, в Киеве из банкомата в детской поликлинике незаметно украли 280 000 грн.

Также сообщалось, что НБУ хочет, чтобы банки перенастроили свои банкоматы.