В среду, 17 февраля, мировая цена на нефть выросла до $64 за баррель, дойдя до максимальной отметки за последние 13 месяцев.

Позже на торгах цены на нефть сократили прирост на торгах в среду после информации Dow Jones о планах увеличения добычи Саудовской Аравией в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:25 КСК в среду составляет $63,69 за баррель, что на $0,34 (0,54%) выше цены на закрытие рынка во вторник. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени торгуются на уровне $60,2 за баррель, что на $0,15 (0,25%) выше их стоимости по итогам предыдущих торгов.

Ранее в ходе сессии цена Brent достигала $64,75 за баррель, WTI - $61,26 за баррель.

Агентство Bloomberg со ссылкой на оценки нефтетрейдеров и представителей отрасли сообщает, что цены на нефть на этой неделе вернулись к уровням января 2020 года - до начала пандемии коронавируса, что связано, в частности, с сокращением добычи в США из-за морозов. Общий объем добычи нефти в США упал на треть - максимально в истории - на фоне приостановки работы скважин из-за беспрецедентных морозов во всей центральной части страны.

Также по их словам, добыча нефти сократилась примерно на 3,5 млн баррелей в сутки (б/с) или более в масштабах всей страны. До резкого похолодания в США добывалось около 11 млн б/с, согласно последним правительственным данным. Только в Пермском бассейне в Техасе, крупнейшем нефтеносном районе США, производство рухнуло на 65%.

Еще в начале января Саудовская Аравия добровольно обязалась сократить производство нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с) в феврале-марте, чтобы поддержать цены. Но теперь, когда нефть торгуется на максимумах более чем за год, Эр-Рияд собирается отказаться от сокращений, и намерен объявить об этом в ходе встречи стран ОПЕК, которая пройдет в следующем месяце, об этом говорят советники саудовских властей.

В тоже время по их словам, увеличения добычи не произойдет до апреля, учитывая, что страна уже взяла на себя обязательства по ее сокращению до конца марта. Источники Dow Jones отмечают, что планы страны могут измениться, если изменятся условия на рынке, и представители Саудовской Аравии еще не сообщали о своих намерениях государствам ОПЕК.

"В данный момент ситуация на рынке гораздо лучше, чем год назад, но я снова должен предостеречь нас от потери бдительности, - заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в ходе International Energy Forum. - Неопределенность очень высока, и нам необходимо быть крайне осторожными".

Министры ОПЕК+ через две недели проведут очередное заседание, где будут принимать решение об уровнях добычи с апреля 2021 года. Источники издания отмечали, что государства ОПЕК+, вероятно, сохранят добычу на текущих уровнях.

Напомним, эксперты предрекают дефицит нефти и подорожание до 100 долларов за баррель и выше.

Также сообщалось, что 12 февраля нефть стала дороже $62 впервые с января 2020 года.