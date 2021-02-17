Прокурор Приморского суда Одессы потребовала 8 лет с конфискацией имущества для радикала Сергея Стерненко по делу о похищении в сентябре 2015 года депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича.

Об этом сообщил сам Стерненко в Фейсбук.

По словам радикала, оглашение приговора состоится 19 февраля в 10:00 в Одессе в Приморском суде.

Напомним обстоятельства дела с похищением. Осенью 2015 года Стерненко с неким Русланом Д. похитил и пытал Щербича: избивал дубинкой, давил пальцы жертвы плоскогубцами. Также, по словам потерпевшего, ему несколько раз стреляли из травматического пистолета в спину и ноги. При этом Щербич был связан по рукам и ногам.

По одной из версий следствия, похищение Щербича заказала его конкурентка на выборах – некая гражданка К. (как раз тогда проходили выборы в Коминтерновский районный совет).

По данным полиции, похитители во главе со Стерненко держали Щербича в офисе "Правого сектора", на улице Жуковского в Одессе. После запугиваний и избиений "активисты" выбросили депутата возле Суворовского суда Одессы.

Заявление Сергея Щербича о похищении и пытках годами находилось в подвешенном состоянии.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о деле с похищением Щербича и других криминальных "подвигах" Стерненко.

Между тем по другому делу - об убийстве человека в Одессе - Стерненко недавно вышел из-под ночного домашнего ареста на поруки.