Сегодня, 26 февраля, отмечается замечательный праздник - День ангела Светланы.

Светлана - старинное славянское имя, впервые было использовано в романсе в 1802 году. Означает "свет Земли".

Неслучайно Светланы с доброй душой, общительные, улыбчивые, интеллигентные, порядочные, щедрые - как будто светятся изнутри. Они хорошие ученицы, отличные специалисты.

Церковное имя: Фотиния - так девочек по имени Света рекомендует крестить Церковь.

Святая заступница всех Светлан - преподобная Фотиния Палестинская. Она чудом выжила во время кораблекрушения. Волны вынесли ее на скалистый остров. Светлана отказалась уезжать в город. Она осталась жить одна. Ежедневно произносила 12 молитв, еженощно - 24. Питалась хлебом.

У блаженной Светланы просят о хорошей дороге, смирении, избавлении от вредных привычек, жизни в гармонии с собой, о взаимопонимании с родными.

"Страна" поздравляет Светлан с именинами. Желаем здоровья, чувствовать себя счастливыми каждый день, исполнения самых заветных желаний, мира, благополучия.

Ниже мы публикуем открытки и поздравления в стихах на русском и украинском языках, которые можно отправить Светочкам в день ангела и разместить в соцсетях.

С днем ангела Светланы 2021 - гиф, открытки, картинки

Лучик солнца наш, Светлана,

Будь любима и желанна,

Пусть удача улыбнется,

Счастье пусть тебя коснется.

Жизнь пускай приносит радость,

Чтоб без горечи, лишь в сладость.

Деньги пусть текут рекою,

Чтоб угнаться за мечтою.

Ты так прекрасна, милая Светлана,

Как самый замечательный цветок!

Будь хорошая, любима и желанна,

Желаю счастья в праздничный денек!

Мечты все станут явью, без сомнения,

И ждет тебя пускай только успех!

Желаю тебе вечного цветения,

Ведь ты, Светуля, просто лучше всех!

Светлана — это свет в окошке,

Это тепло, уют, добро.

Светлана — робкая немножко,

С семьей, друзьями заодно!

Всегда ухожена, красива,

Очаровательна, мила.

Желаем, чтобы ты счастливой

С утра до вечера была!

Всю доброту, яка існує в світі,

Всю радість, що живе серед людей,

Найкращі всі, що до вподоби квіти

Дарую вам, Світлано, в цей прекрасний день!

Хай Матір Божа Вас охороняє,

В душі панує світла доброта,

Ісус Христос здоров'я посилає

На многії і благії літа!

Хай Світлану нашу ангел вберігає,

І в усьому завжди їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе, що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

З днем Світлани вітаю,

Здоров'я міцного бажаю.

Щоб щастям життя вирувало,

Все тільки приємне тобі дарувало!