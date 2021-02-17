В четверг, 18 февраля, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, в некоторых областях пройдет небольшой снег, а в южных регионах обещают мокрый снег, переходящий в дождь. На дорогах удержится гололедица. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер северный, северо-восточный, 3-9 м/с, в южных областях ожидается усиление ветра с порывами до 17 м/с.

В северных и центральных областях ночью прогнозируют 13-16 градусов мороза. Днем температура воздуха составит 18-12 градусов.

На западе страны ночью -4-12 градусов, а в дневные часы -2-10 градусов. На Закарпатье +3-5.

На востоке Украины ночью ожидается -11-13 градусов, днем -2-6.

В южных регионах ночью прогнозируется 4-6 градусов мороза, а днем -2-4.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что минувшей ночью Черкассы оказались самым холодным городом Европы.

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