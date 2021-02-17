Народный депутат Александр Дубинский сообщил, чем могут заниматься члены Совета национальной безопасности и обороны Украины на инициированном Владимиром Зеленским заседании 19 февраля.

По словам парламентария, на СНБО могут поднять тему санкции против украинского политика Владимира Макеенко.

Об этом Дубинский написал в своем Телеграм-канале 17 февраля.

"Ходят упорные слухи, что в пятницу на заседании СНБОУ могут быть введены также санкции против собственника телеканала "Прямой" Макеенко, который является номинальным владельцем в интересах Порошенко", - говорится в посте.

Макеенко стал единоличным владельцем телеканала "Прямой" в мае 2017 года, выкупив 80 % акций у "Тониса". Однако считается, что де-факто СМИ принадлежит Петру Порошенко.

Ранее о повестке пятничного заседания СНБО говорил советник Офиса президента Михаил Подоляк.

А нардеп из "Слуги народа" Ирина Верещук анонсировала, что на встрече будут обсуждать Донбасс.