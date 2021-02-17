В Житомирской области полицейские нашли дома у мужчины труп убитого пса и останки других собак. По предварительной версии следствия житель села убивал собак и ел их мясо.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Так, правоохранители получили информацию от жителей одного из сел Харитоновской ОТГ о том, местный житель отлавливает соседских собак и убивает их. В ходе обыска домовладения 27-летнего мужчины, который живет один, правоохранители нашли доказательства издевательств над животными. Была обнаружена туша собаки и останки еще двух.

"Как стало известно из предварительно собранными сведениями, молодой заманил к своему двору, по его убеждению, бродячих животных и убил для дальнейшего потребления. Полицейские уже получили сведения о том, что такое случалось и до сих пор. Ранее мужчина к ответственности за любые правонарушения не привлекался", - сообщили в полиции.

Теперь его действия злоумышленника квалифицированы как жестокое обращение с животными, он задержан. Мужчине грозит лишение свободы сроком от пяти до восьми лет.

Напомним, на Волыни мужчина воровал чужих породистых собак и морил их голодом.

Также сообщалось, что во Львове неизвестный привязал собаку к столбу на морозе и оставил записку.