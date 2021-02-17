В Одесской области правоохранители завершили расследование в отношении директора коммунального предприятия Измаильский специализированный дом ребенка, которого обвиняют в развращении малолетних детей.

Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Измаильская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемого.

По данным следствия, директор детдома с июня 2018 года по август 2020 года, в дневное и вечернее время суток, систематически приводил в свой служебный кабинет трех малолетних воспитанниц под предлогом совместного времяпровождения, в том числе просмотра мультфильмов или угощения сладостями.

"В дальнейшем руководитель, используя доверие, свой авторитет и влияние на детей, их зависимое положение и неспособность сопротивляться, неоднократно совершал в отношении них сексуальное насилие и развратные действия", – говорится в сообщении.

Мужчину обвиняют в сексуальном насилии и развращении малолетних детей (ч.4 ст.153, ч.2 ст.156 УК Украины). Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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