В среду, 17 февраля, курс гривни на межбанковском валютном рынке укрепился на 9 копеек - до 27,82 грн/$1 с 27,91 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Котировки нацвалюты на закрытие торгов составили 27,81-27,83 грн/$1.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Согласно данным Нацбанка Украины (НБУ), справочный курс гривни на межбанке в среду ослабился до 27,92 грн/$1 с 27,83 грн/$1 во вторник.

Регулятор также ослабил курс нацвалюты на 18 февраля – до 27,9038 грн/$1 с 27,8304 грн/$1 накануне.

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