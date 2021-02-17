Европейское космическое агентство, на днях впервые за 11 лет объявившее набор астронавтов, планирует включить в их число инвалидов. Люди с физическими недостатками - парастронавты - будут заниматься наукой и работать в космосе.

Объявление о поиске кандидатур появилось на сайте ЕКА.

Заявки агентство будет принимать с 31 марта по 28 мая текущего года, а результаты отбора объявят в октябре 2022 года.

Все кандидаты должны быть гражданами страны - члена агентства, иметь степень магистра естественных наук, медицины, инженерии, математики, компьютерных наук или квалификацию летчика-испытателя. У каждого претендента должно быть не менее трех лет соответствующего профессионального опыта, ему следует свободно владеть английским языком, а также любым другим языком.

Пока заявки принимают от людей со следующими особенностями:

с отсутствующими нижними конечностями (например, из-за ампутации или врожденной патологии);

с разницей в длине ног (врожденной или результатом травмы);

низкого роста (меньше 130 см).

"Впервые в истории агентства и пилотируемых космических полетов во всем мире мы ищем людей, которые психологически, когнитивно, технически и профессионально квалифицированы для работы астронавтом, но имеют физическую инвалидность, которая обычно не позволяет им участвовать в отборе - из-за требований, которые зависят от использования современного космического оборудования", - заявили в ЕКА.

В организации добавили, что поскольку до сих пор в космосе избегали физических недостатков, ЕКА "пришлось с чего-то начать". Для этого агентство обратилось к опыту Международного паралимпийского комитета и использовало разработанные ими параметры для классификации разных видов и степеней нарушений.

При оценке кандидатов будут использовать такие критерии:

красный: вид и степень инвалидности несовместимы или несовместимы с заданием;

зеленый: вид и степень инвалидности совместимы с поставленной задачей;

желтый: вид и степень инвалидности могут стать полностью совместимыми с задачей с некоторыми корректировками, модификациями или нововведениями.

Одновременно с отбором новых астронавтов ЕКА будет работать над адаптацией оборудования, космических аппаратов для нужд людей с инвалидностью. В частности, агентство выделит 1 миллион евро для адаптации оборудования.

По словам пресс-службы агентства, астронавты с инвалидностью будут, так же как и их здоровые коллеги, заниматься наукой и участвовать в миссиях Международной космической станции.

"Наши астронавты проводят большое количество научных экспериментов в космосе. Если такие эксперименты будут выполнять люди с инвалидностью, это может принести новые, удивительные научные результаты, полезные для большего количества людей на Земле", - объяснили в агентстве.

Как сообщала "Страна", осенью NASA и Европейское космическое агентство договорились о создании станции около Луны.

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