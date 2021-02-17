Основатель компании Microsoft, американский миллиардер Билл Гейтс считает, что все богатые страны должны отказаться от натуральной говядины и перейти на синтетическое мясо. Такой переход поможет сократить выброс метана в атмосферу, который выделяет крупный рогатый скот в процессе жизнедеятельности.

Об этом Гейтс сказал в ходе интервью MIT Technology Review.

Гейтс рассказал, что бактерии в пищеварительной системе животных выделяют метан при переваривании травы. Таким образом отказ от говядины, а следовательно сокращение количества выращиваемых коров, поможет сократить и выброс метана в атмосферу.

Однако, по мнению миллиардера, на синтетическое мясо должны перейти богатые страны, беднейшим странам мира такой переход будет осуществить сложнее. Но в Африке он предлагает использовать генную модификацию для коров, что позволит сократить количество метана, но при этом увеличить объем говядины.

"Я действительно считаю, что все богатые страны должны перейти на 100% синтетическую говядину. Вы можете привыкнуть к разнице во вкусе, и утверждают, что со временем они сделают вкус еще лучше", - сказал Гейтс.

Напомним, Гейтс назвал главные угрозы для человечества после пандемии коронавируса. Ими станут глобальное потепление и биотерроризм.

Также сообщалось, что Билл Гейтс объяснил, как борьба с коронавирусом поможет победить другие болезни.