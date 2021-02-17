В одной из групп луцкого детсада №37 воспитательница раздавала четырехлетним малышам подзатыльники и заклеивала рот скотчем, чтобы те не шумели перед тихим часом. Родители узнали о ее действиях случайно, заметив на детях царапины и ссадины.

Об этом говорится в сюжете волынского информагентства "Конкурент".

Судя по всему, воспитательница прекрасно осознавала, что превышает полномочия, так как во время наказаний уверяла детей, что это "секретик".

Заведующая садика Валентина Винник в комментарии журналистам заявила, что в их учреждении никогда подобных ситуаций не было. А отличившаяся воспитательница имеет 30 лет безупречного педагогического стажа. По словам руководителя садика, ситуация должна разрешиться в интересах детей.

Между тем в управлении образования Луцксовета говорят, что скотчем воспитательница пыталась "припугнуть" слишком активного мальчика.

"Был скотч, потому что детки обрывают все эти картинки-маркировки, и воспитатель их канцелярским скотчем подклеивает. Скотч был тоненький. Он (мальчик - Ред.) очень шумел, очень кричал. Мама утверждает, что он активный мальчик. И воспитательница, держа скотч в руках, говорит ему: "Сейчас заклею рот". Так его припугнула. Так объясняет воспитательница", - сказала начальница управления образования Луцкого городского совета Зиновия Лещенко.

Воспитательницу решили уволить, но скорее всего, ее переведут в другой детсад. Чиновница считает, что "чисто с человеческой позиции" она не может не дать воспитательнице доработать до пенсии.

"Человеку 56 лет. Скажите, как я бы поступила с чисто человеческой позиции, если бы не позволила ей доработать и дослужить в той сфере, в которой она проработала 30 лет?" - сказала главная педагог Луцка.

Летом "Страна" писала о диком случае в Запорожье, где воспитательница нелегального детсада задушила ребенка подушкой.

Мы также приводили видео с Полтавщины, на которое попало грубое обращение воспитательницы детского сада с трехлетним малышом.