Супруг королевы Великобритании Елизаветы II 99-летний герцог Эдинбургский Филипп госпитализирован из-за недомогания. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на пресс-службу Букингемского дворца.

По предварительным данным, Филиппа отправили в больницу по совету его лечащего врача в качестве меры предосторожности. Предполагается, что герцог Эдинбургский проведет в больнице под наблюдением несколько дней.

Напомним, из-за пандемии коронавируса 94-летняя Елизавета II отмечала Рождество только в компании мужа, без традиционного празднования с гостями.

Как сообщалось, в январе британской королеве Елизавете II и принцу Филиппу сделали прививки от коронавируса.

Также мы сообщали, что Меган Маркл и принц Гарри сообщили, что ждут второго ребенка.