В Ровно 17 февраля к спасателям поступило сообщение о задымлении на 2 этаже областной администрации.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"На место происшествия выехало пять пожарно-спасательных отделений Ровно. Сейчас сотрудники ГСЧС выясняют причину возникновения возгорания. Жертв и пострадавших нет. Людей из помещения эвакуировали", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает 5 единиц пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава спасателей.

Спасатели уточнили, что возгорание началось примерно в 14:53, в 15:10 оно было локализировано, а уже в 15:22 - полностью ликвидировано.

Ранее "Страна" рассказывала, как утром 13 февраля в Киеве горела многоэтажка.

Еще мы писали о том, как в Черниговской области в крупном пожаре заживо сгорели больше двух сотен свиней.