Исторический статус главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука позволяет ему делать больше, чем другим, в том числе давать комментарии российским телеканалам, считает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Об этом пишет Liga.net.

В понедельник 15 февраля Кравчук участвовал в ток-шоу "Время покажет" на российском "Первом канале". Сначала по видеосвязи в студию включился Леонид Кравчук, а после небольшой дискуссии ведущий сообщил, что на связи главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин – и предложил главе украинской делегации в ТКГ задать ему вопросы.

Прямых переговоров с боевиками на официальном уровне Украина не ведет, но тут Кравчук все же поинтересовался у Пушилина дальнейшей судьбой Донбасса.

Кравчук прокомментировал эфир с Пушилиным в тот же день на форуме "Украина 30". По его словам, главарь "ДНР" фактически признал намерения интегрировать оккупированные территории Украины в Российскую Федерацию.

Кравчук также констатировал, что "договориться с РФ об урегулировании ситуации на Донбассе в том статусе, в котором они себя видят и какие задачи ставят, – практически невозможно".

Ранее Кравчук заявил, что на выстрелы со стороны противника нужно отвечать выстрелами.