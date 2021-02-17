127 человек подали свои кандидатуры на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова во время представления отчета на заседании комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, передают "Украинские новости".

"На сегодня на эту должность направили свои документы, только на руководителя, 127 человек, то есть у нас конкурс 1 к 127. Правда, чтобы сказать корректно, это и на руководителя САП и на его заместителя, и туда, и туда люди подавали", - сказала Венедиктова.

Также она отметила, что поступило более 150 документов на три админдолжности и они продолжают поступать по почте.

Напомним, что еще в начале октября на саммите Украина-ЕС президент Украины Владимир Зеленский дал Боррелю обещание, что новый глава будет избран в ближайшие месяцы.

Ранее "Страна" сообщала, почему глава САП Холодницкий в августе 2020-го досрочно ушел в отставку и кто его может заменить. Так, должен быть объявлен новый конкурс, к которому уже приковано большое внимание Запада.

Сейчас обязанности главы исполняет САП Максим Грищук, против которого открыли уголовное дело за "пидозру" Татарову.