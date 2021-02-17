"Девочка с собачкой из Уханя" Анастасия Зинченко, которая вместе со своим возлюбленным, главой Госмиграционной службы Максимом Соколюком, недавно застряла на танзанийском острове Занзибар, опубликовала в своем Instagram смешное видео.

На нем девушка вместе со своим бойфрендом предстают сначала на берегу Индийского океана, после чего, благодаря "чудесам" монтажа, переносятся в заснеженную украинскую столицу. При этом, несмотря на резкую "смену климата", Анастасия одета в пляжный купальник, а чиновник в одни плавки.

"Наша сумасшедшая идея. Телепортация в снежный Киев", - говорится в подписи к видео.

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Напомним, Анастасии Зинченко и Максиму Соколюку удалось вернуться домой с отдыха, но не так просто, как показано на видео. Около двухсот украинцев трое суток не могли вылететь с острова из-за поломки самолета. Людей долгое время держали в аэропорту без еды и воды. Добраться в Украину туристы смогли только 16 февраля.

Ранее глава Госмиграционной службы на День Святого Валентина рассказал, как любовь к "девочке из Уханя" перевернула его жизнь в 43 года.