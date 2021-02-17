Дочь эмира Дубая и премьер-министра ОАЭ Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума, которая пыталась сбежать в 2018 году, принцесса Латифа записала видео, в котором называет себя "заложницей" отца и говорит, что не может выйти из виллы, которую охраняют 30 полицейских.

Друзья девушки передали ролик ВВС и телеканал сделал сюжет о принцессе.

Так, 35-летняя Латифа рассказывает, что ее удерживают на вилле, которая превратилась в тюрьму, она не имеет доступа к медицинской помощи. Видео она записала в ванной с помощью телефона. Телефон ей передали тайно друзья, примерно через год после неудачного побега, когда связь с девушкой оборвалась они решили обнародовать полученную от нее информацию



"Я снимаю это видео из ванной, потому что это единственная комната в доме, которую я могу запереть. Я заложница, а эту виллу превратили в тюрьму. Все окна закрыты решетками, я не могу открыть ни одно из них", – говорит Латифа.

Также она рассказывает, что полицейские пугают ее тем, что она проведет в тюрьме всю оставшуюся жизнь и больше никогда не увидит солнца.



Впервые сбежать девушка попробовала еще будучи подростком, в 2002 году. Второй раз - в 2018, девушка попыталась сбежать на яхте, но ей это не удалось, хотя побег девушка планировала семь лет. После неудачной попытки побега Латифу навещала комиссар ООН по правам человека, бывший президент Ирландии Мэри Робинсон, которая пришла к выводу что ей ничего не угрожает, но отметила, что девушку убедили в том, что у нее биполярное расстройство.

Также сообщалось, что в 2018 году семья эмира заявила что с Латифой и ее сестрой, которая также безуспешно пыталась сбежать, все в порядке и их любят в семье.