Зеленский расширил перечень должностей, кандидатов на которые необходимо согласовывать с ним
Президент Украины Владимир Зеленский дополнил перечень должностей руководителей военных структур и правоохранительных органов, кандидатуры которых необходимо согласовывать с главой государства.
Об этом свидетельствует его указ №58/2021, обнародованный в среду, 18 февраля.
Теперь с президентом необходимо согласовывать кандидатов на должности председателя Госслужбы по спецсвязи и защиты информации Украины и его первого заместителя, а также других заместителей.
Детали: Согласно указу, с президентом нужно согласовывать кандидатуру на должность председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, а также кандидатуру его первого заместителя и заместителей.
Этим документом Зеленский дополнил указ №516 третьего президента Виктора Ющенко.
Согласно предыдущей редакции документа, с президентом согласуются кандидатуры в:
Министерстве внутренних дел
- начальник управления территориального командования, командир бригады внутренних войск Министерства внутренних дел Украины.
Министерстве обороны Украины
- первый заместитель, заместитель министра;
- руководитель структурного подразделения Министерства обороны Украины;
- первый заместитель, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;
- начальник структурного подразделения Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;
- начальник военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины - начальник Главного управления;
- начальник Центрального управления - военный комендант города Киева;
- командующий Объединенного оперативного командования, его первый заместитель, начальник центра текущих операций Объединенного оперативного командования;
- командующий сил поддержки Вооруженных Сил Украины, его заместители, начальники центральных управлений командования сил поддержки;
- заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины;
- начальник структурного подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины;
- заместитель командующего вида Вооруженных Сил Украины;
- заместитель командующего войсками оперативного командования;
- начальник территориального управления Вооруженных Сил Украины;
- командир, заместитель командира корпуса;
- командир, заместитель командира воздушного командования;
- командир тактической группы;
- военный комиссар Автономной Республики Крым, военный комиссар области, военный комиссар города Киева;
- начальник Национальной академии обороны Украины, другого высшего военного учебного заведения Вооруженных Сил Украины;
- атташе по вопросам обороны, представитель Министерства обороны Украины в представительстве Украины при международной организации.
Государственной пограничной службе
- руководитель структурного подразделения администрации Госпогранслужбы;
- начальник регионального управления Госпогранслужбы;
- ректор Национальной академии Госпогранслужбы Украины имени Б. Хмельницкого.
Службе безопасности Украины
- начальник, директор департамента центрального управления СБУ (кроме должностей, замещаемых лицами, назначаемыми президентом);
- начальник главного управления, управления Центрального управления Службы безопасности Украины (кроме должностей, замещаемых лицами, назначаемыми Президентом Украины).
Службе внешней разведки Украины
- руководитель структурного подразделения СВР;
- руководитель территориального подразделения СВР.
Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский анонсировал подписание указа о создании Совета по развитию общего среднего образования.
А в конце января глава государства подписал указ, возлагающий обязанность на Управление государственной охраны (УГО) охранять здание Госбюро расследований.