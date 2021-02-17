Президент Украины Владимир Зеленский дополнил перечень должностей руководителей военных структур и правоохранительных органов, кандидатуры которых необходимо согласовывать с главой государства.

Об этом свидетельствует его указ №58/2021, обнародованный в среду, 18 февраля.

Теперь с президентом необходимо согласовывать кандидатов на должности председателя Госслужбы по спецсвязи и защиты информации Украины и его первого заместителя, а также других заместителей.

Детали: Согласно указу, с президентом нужно согласовывать кандидатуру на должность председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, а также кандидатуру его первого заместителя и заместителей.

Этим документом Зеленский дополнил указ №516 третьего президента Виктора Ющенко.

Согласно предыдущей редакции документа, с президентом согласуются кандидатуры в:

Министерстве внутренних дел

начальник управления территориального командования, командир бригады внутренних войск Министерства внутренних дел Украины.

Министерстве обороны Украины

первый заместитель, заместитель министра;





руководитель структурного подразделения Министерства обороны Украины;





первый заместитель, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;





начальник структурного подразделения Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;





начальник военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины - начальник Главного управления;





начальник Центрального управления - военный комендант города Киева;





командующий Объединенного оперативного командования, его первый заместитель, начальник центра текущих операций Объединенного оперативного командования;





командующий сил поддержки Вооруженных Сил Украины, его заместители, начальники центральных управлений командования сил поддержки;





заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины;





начальник структурного подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины;





заместитель командующего вида Вооруженных Сил Украины;





заместитель командующего войсками оперативного командования;





начальник территориального управления Вооруженных Сил Украины;





командир, заместитель командира корпуса;





командир, заместитель командира воздушного командования;





командир тактической группы;





военный комиссар Автономной Республики Крым, военный комиссар области, военный комиссар города Киева;





начальник Национальной академии обороны Украины, другого высшего военного учебного заведения Вооруженных Сил Украины;





атташе по вопросам обороны, представитель Министерства обороны Украины в представительстве Украины при международной организации.

Государственной пограничной службе

руководитель структурного подразделения администрации Госпогранслужбы;





начальник регионального управления Госпогранслужбы;





ректор Национальной академии Госпогранслужбы Украины имени Б. Хмельницкого.

Службе безопасности Украины

начальник, директор департамента центрального управления СБУ (кроме должностей, замещаемых лицами, назначаемыми президентом);





начальник главного управления, управления Центрального управления Службы безопасности Украины (кроме должностей, замещаемых лицами, назначаемыми Президентом Украины).

Службе внешней разведки Украины

руководитель структурного подразделения СВР;





руководитель территориального подразделения СВР.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский анонсировал подписание указа о создании Совета по развитию общего среднего образования.

А в конце января глава государства подписал указ, возлагающий обязанность на Управление государственной охраны (УГО) охранять здание Госбюро расследований.