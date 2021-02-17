Украинцы номинировали Белорусскую ассоциацию журналистов на премию ЮНЕСКО за вклад в свободу прессы. Соответствующее решение приняли в Национальном союзе журналистов Украины (НСЖУ). Оно уже направлено в штаб-квартиру ЮНЕСКО в Париже.

Свое решение в НСЖУ объяснили тем, что во время "Беломайдана" в прошлом году в Беларуси были задержаны и избиты сотни журналистов, против работников медиа применялись пытки и уголовные преследования. А помощь пострадавшим журналистам оказывает Белорусская Ассоциация Журналистов (БАЖ) - независимый союз журналистов Беларуси, член Европейской и Международной федераций журналистов. БАЖ насчитывает 1300 членов, работающих в Минске и регионах.

"Буквально вчера мы все были свидетелями волны новых репрессий - обыска офиса БАЖ в Минске и помещений руководителей Ассоциации, независимых журналистов и правозащитников", - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Он считает это грубой атакой на свободу слова и на свободную журналистику.

"Это давление на адвокатов независимых журналистов. Национальный союз журналистов Украины находится в прямом контакте с БАЖ, мы солидарны с белорусскими коллегами, совместно с коллегами из других европейских стран привлекаем внимание к репрессированным белорусским журналистам", - заявил Томиленко.

Премия ЮНЕСКО / Гильермо Кано за вклад в свободу прессы была основана по инициативе Исполнительного совета ЮНЕСКО в 1997 году в честь колумбийского журналиста Гильермо Кано, погибшего при исполнении своего профессионального долга. Эта премия вручается ежегодно отдельным лицам или организациям за выдающийся вклад в защиту или развитие свободы прессы в разных странах мира, особенно, если это было связано с опасностью для жизни.

Напомним, акции протеста прошли в Беларуси после выборов президента. Оппозиция, не согласна с обнародованными результатами выборов в республике несколько месяцев подряд устраивала мирные митинги. В Минске не раз задерживали протестующих и журналистов.

Также задерживали и украинских журналистов в столице Беларуси, а фотокорреспондента нашей страны избили во время акций протеста.