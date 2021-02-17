В ночь с воскресенья, 14 февраля, на понедельник, в селе Сюрте, Ужгородского района Закарпатской области, где в прошлом году депутаты исполнили гимн Венгрии во время принятия присяги, неизвестные написали слова украинского гимна на стенах.

Об этом сообщает журналист Дмитрий Тужанский на своей странице в Facebook.

Так, двое неизвестных, которых зафиксировала камера, ночью писали слова гимна черной краской через трафарет. Это не первый случай, когда подобные граффити наносятся в Венгерских селах, и "все это делается после регистрации в парламенте законопроекта об использовании символики других государств, в частности относительно ограничений звучание иностранных гимнов и обязательность выполнения украинского гимна".

"В родном крае господствовать не дадим никому", - написали на украинском вандалы цитату из национального гимна.

По мнению журналиста, гимн написали на стенах с провокационной целью, но "учитывая реакцию общества на эту провокацию, венгры и украинцы все более критично это воспринимают", но тем не менее, Тужанский считает, что нужно найти и наказать провокаторов.

Напомним, на здание сельсовета в населенном пункте Пийтерфолво Закарпатской области нанесли антивенгерские надписи "Закарпатье – это Украина. Мы за вами придем. Правый сектор". Национальная полиция области открыла уголовное дело.

21 ноября депутаты Сюртовской сельской территориальной общины (с.Сюрте Ужгородского района Закарпатской области) исполнили гимн Венгрии во время принятия присяги. СБУ пообещала тщательно проверить действия депутатов на предмет правонарушений. В то же время посольство Венгрии стало на защиту депутатов, заявив, что те сначала спели государственный гимн Украины, и только после него прочитали национальную молитву, впоследствии ставшую гимном Венгрии.

После инцидента в сети появилось видео, где человек в камуфляже на фоне символики "Правого сектора" угрожает закарпатским венграм.