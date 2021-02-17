Экс-президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко отсутствовал в сессионном зале парламента во время принятия постановления, определяющее "Революцию Достоинства одним из ключевых моментов формирования государственности Украины".

Об этом свидетельствуют результаты голосования за проект постановления №2739.

Всего за проект постановления проголосовало 295 народных депутатов. Из них 24 голоса принадлежат фракции "Европейская солидарность".

При этом отсутствовали Петр Порошенко, Владимир Вятрович и Нина Южанина, о чем свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Согласно постановлению, расследование всех преступлений, совершенных во время Революции достоинства, должно быть завершено, а все виновники этих преступлений должны предстать перед судом и привлечены к ответственности за содеянное.

Напомним, сегодня Верховная Рада приняла прошлогоднее постановление о "Революции достоинства", за которое решили не голосовать в 2020 году, в силу очевидно спорных исторических заявлений, которые там содержались.

Но в этом году, когда имидж Владимира Зеленского резко накренился в сторону "армии, мовы, веры", документу решили дать зеленый свет.

Согласно постановлению, во всех бедах страны во время и после Майдана виноваты президент Янукович и милиционеры "Беркута" - а вот лидеры протестов и экс-президент Порошенко, при котором разгорелась война, остались не при чем.

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