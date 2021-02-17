Стали известны подробности состояния девочки из Боярки, которая выжила после отравления 40 таблетками. Как выяснилось, ее уже перевели из реанимации в педиатрическое отделение. Об этом сообщает ТСН.

Медики отмечают улучшение состояния пострадавшей.

Тем временем в лицее, где произошла трагедия, продолжают расследовать обстоятельства отравления, которое для одной из девочек оказалось смертельным. Администрация учебного заведения не комментирует произошедшее, пока идет следствие.

Учебный процесс не останавливали, так как здесь обучается около двух тысяч учеников. Сейчас с друзьями детей работают психологи.

Слова детей о якобы неблагополучной семье девочки, которая умерла, оказалась несоответствующими действительности.

Ранее "Страна" писала о том, что приняли семиклассницы в Боярке, после чего одна из них умерла.

Также мы сообщали, что в Киеве второй день фиксируют падение девушек-подростков с балконов высоток.