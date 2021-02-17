В четверг, 18 февраля, в Украине задержится морозная погода, снег не прогнозируется только в восточном и северном регионах страны.

Об этом пишет синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

По ее данным, ближайшей ночью в Украине ожидается температура воздуха на уровне -7...-14 градусов мороза, на севере и востоке от -15 до -22 градусов, на юге и западе страны - от -3 до -9 градусов. На Закарпатье будет теплее всего - около нуля градусов.

Уже завтра днем на севере страны воздух прогреется до -7...-14, на юге от -2...-7, на Закарпатье и в Крыму +1...+5. На остальной территории ожидается -2...-7 градусов.

"Снег в четверг вероятен на Западе, в южной части и местами в центральных областях. На остальной территории - без существенных осадков", - говорится в сообщении.

В Киеве завтра серьезные осадки маловероятны. На дорогах прогнозируется гололедица. Ночью и днем ​​18 февраля температура воздуха будет примерно одинаковой -10...-12 градусов мороза. Вечером похолодает до -16...-18 градусов. В ночь на пятницу может похолодать до -20 градусов, а на окраинах столицы температура опустится еще ниже.

Уже 19 февраля, за десять дней до наступления календарной весны, на Украину обрушится новая порция холода - столбики термометров опустятся местами до -24...-29 градусов.

При этом с воскресенья-понедельника в стране потеплеет до состояния оттепели, потому синоптик рекомендует поискать в шкафу резиновые сапоги.

"Одежда светлого цвета вряд ли будет уместной, поскольку фонтаны из-под автомобильных колес будут мощными и грязными. Особое предостережение - при потеплении возможна серьезная угроза от оползней снега и льда, снежных лавин в горах! Еще есть время купить резиновые лодки, резиновые сапоги и составить другие планы на оттепель", - говорится в сообщении.

Карта погоды на 18, 19 и 22 февраля

Напомним, минувшей ночью в Черкассах температура воздуха снизилась почти до 30 градусов мороза. Таким образом украинский город оказался самым холодным в центральной Европе.

Ранее "Страна" писала о том, что Украину в среду накроют снег и 25-градусные морозы.