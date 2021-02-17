Безвизовый режим между Украиной и странами Европейского Союза, в частности Германии, не восстановиться еще в течение нескольких месяцев. Но начало вакцинации населения от коронавируса может помочь его восстановлению.

Об этом сообщила посол ФРГ в Украине Анка Фельдхузен в ходе виртуальной встречи, пишет "Интерфакс".

"Поскольку украинцы ездят без визы в Шенгенское пространство, это не только вопрос Германии, это вопрос всех стран в Шенгенском пространстве. Мы, как посольство, уже минимум четыре раза заполняли анкету о ситуации в Украине, и, в принципе, последняя анкета была достаточно позитивна, потому что здесь ситуация сейчас лучше, чем в Германии", - сказала Фельдхузен.

Однако она уточнила, что значение имеет эпидемиологическая ситуация не только в течение последних недель, "потому что дать разрешение, а через две недели забрать - это тоже плохо". Но, по словам дипломата, начала вакцинации населения будет помогать.

Напомним, Анка Фельдгузен прогнозировала восстановление безвизового режима для украинцев летом 2021 года.

Также сообщалось, что введение платного разрешения украинцам на въезд в ЕС, запланированное на 1 января 2021 года, отложили на год.