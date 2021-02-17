Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко от имени партии требует отставки всего Кабмина из-за провала вакцинации.

Об этом он заявил журналистам в кулуарах Рады, передает пресс-служба партии.

"Пока все страны проводят вакцинацию населения, у нас одна говорильня. Это правительство провалило всё что можно – и вакцинацию, и экономику. Дело ведь не только в Степанове (министр здравоохранения – Ред.). Мы выступаем за отставку всего правительства, поскольку вакцинация – это глобальная тема, и за это отвечает лично премьер-министр. За то, чтобы было необходимое финансирование, были проведены все технические процедуры, подготовлена соответствующая информационная политика, потому что нельзя забывать, что чем больше болтали о вакцине, тем меньше людей сегодня хочет вакцинироваться. У нас реальная проблема, люди боятся некачественной вакцины, вот к чему привели рассуждения всех этих "специалистов", – говорит Юрий Бойко.

Он заявил, что вместо того, чтобы обсуждать провал вакцинации, высокие тарифы, растущие цены, власть и её политические союзники опять поднимают темы, раскалывающие общество.

"Проблемы, которые волнуют людей, они решить неспособны. Менять свою вредительскую, антисоциальную политику не хотят. Поэтому штампуют политические решения и опять пытаются разделить украинцев на правильных и неправильных. Это ни к чему хорошему не приведет. Нужно начинать честный и открытый диалог с обществом, стремиться к примирению. Украинцам нужна правда, мир и социальная справедливость, а не новые расколы, политические репрессии и нищета. Нужно, наконец, начинать работать для людей, а не уничтожать страну", – сказал политик.

Ранее ОПЗЖ потребовало от Зеленского выполнения Минских соглашений.

Еще мы писали, что "Слуги народа" пригрозили Степанову отставкой за срыв вакцинации в Украине.