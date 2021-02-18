В "ДНР" с 1 февраля началась вакцинация от коронавируса. По данным "Страны", многие люди - это учителя и врачи - получили первую порцию укола.

Также открылась предварительная запись на прививки.

Кому делают уколы, кто первый в очереди, какие возникают сложности и когда вакцину получат все желающие - в материале "Страны".

Кому делают прививки от коронавируса в "ДНР"

Первую партию вакцины от ковида доставили из России в "ДНР" в начале февраля. Одним из первых прививку сделал Денис Пушилин. Иммунизация других остается за кадром.

По данным "Страны", в канун подвоза препарата из Ростова от руководителей бюджетных организаций запросили списки сотрудников, желающих получить антитела к коронавирусу. Нам известно о таких учреждениях: больницы, вузы, школы, садики, соцработники, МЧС, силовые структуры.

Директор одной из школ Донецка рассказал "Стране", как все организуется.

"Мне пришло письмо из районо о том, что нужно сформировать списки учителей, которые хотят делать прививки. Дали несколько дней, что собрать коллектив, представить препарат "Гам-КОВИД-Вак". Я после первого прочтения подумал, что нам какую-то неизвестную вакцину привезут. Потом понял, что это медицинское название "Спутника V", - рассказывает нам педагог.

По словам директора, на прививку записался весь педагогический состав: "Мы привыкли вместе с детьми ежегодно осенью прививаться от гриппа. Учителя решили, что будут делать и от коронавируса".

Как объяснил нам педагог, сбор списков не означает, что всем сделают прививку завтра. Таким образом руководство "республики" выяснило, какое минимальное число вакцины нужно запрашивать у России.

Вероятный старт массовой вакцинации школьных учителей, который им озвучили - март.

Некоторым преподавателям вузов повезло больше. "Страна" выяснила, что вакцинировали уже десять сотрудников физфака Донецкого национального университета (той части, которая осталась в "ДНР"). Делают уколы и врачам Центральной городской клинической больнице №6.

Работник одной из станций "скорой помощи" подтвердил это "Стране". Но массово еще не прививают - из-за технических причин. "Нет в нужном количестве подходящих морозильных камер, вакцину завозят небольшими партиями", - говорит медик.

Условия хранения "Спутника V" - от 2 до 8 градусов тепла. Это намного комфортнее, чем минус 70 градусов у Pfizer. Тем не менее, указанный режим тоже нужно соблюдать, доходить до комнатной температуры он не может.

Проблемы с тестами на антитела

Врач-терапевт из Донецка рассказал нам, что перед вакцинацией требуют справку о наличии антител. "У кого обнаруживают в крови, того в графике отодвигают на полгода. У нас в Донецке анализ на IgM+IgG платный, полторы тысячи рублей в Био-лайне - частной клинике. Мы с коллегами делали за свой счет, а сама вакцина бесплатная", - рассказал нам врач.

Будут ли заставлять всех бюджетников "ДНР" делать платные тесты на антитела - подтверждения или опровержения пока нет. Но сайте местного "минздрава" прямо указывается: "Переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев не прививаются".

Не исключено, что таким образом в "республике" хотят временно сократить очередь на вакцину. Хотя позиция Всемирной организации здравоохранения: наличие антител к ковиду не является противопоказанием.

Интересно, что в России на старте прививочной кампании переболевших коронавирусом тоже просили отложить прививку. Сейчас же, когда препарата достаточно для всех желающих, таких просьб больше нет.

Но вернемся к донецким врачам, которые уже получили прививки. Медик рассказал нам, что симптомы после укола у него были такими же, как после прививания против гриппа: сутки ощущение первых признаков простуды, болела рука в месте укола.

При этом медик сообщил нам о другой трудности, которая есть в Донецке: "Чтобы проверить, сработала ли прививка, нужно сдать тест на антитела IgG к спайковому (S) антигену вируса SARS-CoV-2. Это специальный тест. В России он есть, у нас пока нет. Тест на антитела, который делают переболевшим людям - это совсем другое. Антитела после вакцинации он не покажет".

Врач предположил: скорее всего, привитые жители "ДНР" будут выяснять действие вакцины "вживую" - заболеют ковидом или нет. А выяснить это с помощью посттестирования на больших массах вряд ли получится.

Кому в Донецке не колят "Спутник V"

В публикации на сайте "Минздрава ДНР" описаны противопоказания к вакцине.

В России - стране-производителе "Спутника V" - выделяют такие категории граждан, которые не могут делать вакцину прямо сейчас:

болеющие ковидом сейчас,

контактировавшие с больными в последние две недели,

у кого были признаки ОРВИ в последние две недели,

у кого на момент вакцинации температура тела выше 37 градусов,

граждане младше 18 лет,

участвовавшие в клинических испытаниях вакцины,

беременные и кормящие женщины,

у кого обострено тяжелое хроническое заболевание.

На сайте "Минздрава ДНР" к этому перечню добавляют, что нельзя вводить вакцину людям с тяжелыми аллергическими реакциями в анамнезе. И публикуют другую категорию - применять "Спутник V" с осторожностью при:

хронических заболеваниях печени и почек,

эндокринных заболеваниях (выраженных нарушениях функции щитовидной железы и сахарный диабет в стадии декомпенсации),

тяжелых заболеваниях системы кроветворения,

эпилепсии и других заболеваний ЦНС,

остром коронарном синдроме,

остром нарушении мозгового кровообращения,

миокардитах,

эндокардитах,

перикардитах.

То есть, как видим, в "ДНР" решили расширить перечень оснований для отказа в прививке. Поэтому, видимо, в каких-то массовых количествах ее в "республику" не поставляют. По крайней мере пока.

Онлайн-запись на вакцинацию в "ДНР"

На сайте "Минздрава ДНР" любой человек, независимо от места работы, уже может стать в электронную очередь на прививку.

Дончане рассказали "Стране", что заполняли эту онлайн-форму. В ответ пришло: "Ваши данные обрабатываются". Приглашения на прививку они должны получить после всех желающих бюджетников.

В "ДНР" пообещали открыть 38 пункта вакцинации, в том числе в Донецке, Макеевке, Горловке, Енакиево, Торезе, Шахтерске, Старобешевском, Амвросиевском и Новоазовском районах. После прививки жители получат справку о вакцинации.