В США выявили гибридный штамм коронавируса, представляющий собой слияние американской и британской мутаций SARS-CoV-2.

Об этом сообщает Daily Mail.

Гибридный штамм обнаружила доктор Бетт Корбер из Лос-Аламосской национальной лаборатории США, расположенной в штате Нью-Мексико. По ее словам, новая мутация образовалась благодаря слиянию двух штаммов: британского B.1.1.7 и зародившегося в США B.1.429. Сейчас известно лишь об одном случае заражения новой версией вируса. Пока о его заразности данных нет, однако не исключается, что инфицированных пациентов может быть больше.

Ранее ученые уже высказывали опасения относительно образования гибридов, но предполагалось, что это событие маловероятно, потому что для этого необходимы особые условия. Человек должен быть одновременно инфицирован двумя штаммами, переданными ему от разных носителей. Поскольку на разных территориях преобладают доминирующие варианты SARS-CoV-2, некоторые ученые полагают, что вероятность заразиться сразу двумя штаммами крайне мала.

По данным New Scientist, уточняет, что в случае подтверждения происхождения нового вируса он станет первым гибридом, выявленным за время пандемии.

Напомним, британский штамм коронавируса оказался более опасным, чем обычный: он вызывает до 70% больше смертей.

Также мы писали о том, что во Вьетнаме обнаружили новый штамм коронавируса, похожий на британский.