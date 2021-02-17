Президент США Джо Байден рассказал, что до сих пор удивляется, просыпаясь в Белом доме, официальной резиденции президента в Вашингтоне, и сравнил свою жизнь там с позолоченной клеткой.

Об этом пишет CNN, цитируя слова Байдена во время выступления в ратуше.

"Когда я баллотировался, я сказал, что хочу быть президентом, чтобы не жить в Белом доме, а иметь возможность принимать решения о будущем страны", - сказал Байден.

Кроме того он сравнил жизнь в резиденции с "позолоченной клеткой с точки зрения возможности выходить на улицу и делать что-то", до этого Байден проживал в резиденции вице-президента США, которая располагается на 80 акрах (323 749 метров квадратных) и включает в себя уединенные лужайки и бассейн.

"Я просыпаюсь утром и спрашиваю Джилл (свою жену - Ред.): "Где мы, черт возьми?" – сказал Байден, описывая насколько удивительным ему кажется каждый день.

Напомним, возле Белого дома вооруженная женщина пыталась передать письмо Байдену.

Также "Страна" рассказывала, как охрана Белого дома застрелила мужчину, который был "вооружен" одной только расческой.





