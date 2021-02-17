Во время крупного пожара на ферме в селе Журавка Черниговской области в Украине погибли около 230 свиней. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции региона.

По данным ведомства, огонь вспыхнул ночью в одном из сараев, где спали животные. Хозяева не смогли оперативно потушить возгорание, около 230 свиней оказались в ловушке и сгорели заживо. Работники фермы Варвинской территориальной общины при пожаре не пострадали.

"Во время осмотра места происшествия полицейские установили, что пожар возник в одном из сараев свинофермы. Огнем повреждено хозяйственное здание. В пожаре погибли, по уточненным данным, около 230 свиней", - сообщают правоохранителями.

Более 200 свиней сгорели заживо в пожаре. Фото: Нацполиция

Сообщается, что пламя также повредило несколько хозяйственных построек. Сейчас на месте работают следователи и специалисты. Они пытаются выяснить причину возгорания.

Напомним, ранее сообщали, что под Ивано-Франковском загорелась ферма с 30 тысячами свиней.

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