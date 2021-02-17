Рестораны, ТРЦ и школы. Что закроется в регионах "красной" зоны карантина
Согласно сегодняшнему решению Кабмина о возобновлении адаптивного карантина в Украине, "оранжевая" зона, куда попадут регионы при условии ухудшения ситуации с коронавирусом, включает те же ограничения, что и "желтая", которая начнет действовать на всей территории страны с понедельника.
По задумке правительства, переход региона из "желтой" в "оранжевую" зону является неким предупреждением об ухудшении эпидемиологической обстановки.
Что касается "красной" зоны, то помимо ограничений "желтой" она подразумевает и те, которые действовали во время локдауна с 8 по 24 февраля:
- Закрывается общепит (остается только доставка);
- Перестают работать ТРЦ и другие развлекательные заведения;
- Закрываются музеи и культурные учреждения (кроме историко-культурных заповедников, например, Пирогово - Ред.);
- Не будут работать фитнес-клубы;
- Прекращается обучение в школах (в то же время садики останутся открытыми);
- Закрываются непродовольственные магазины (кроме тех, где 60% товаров - это лекарства, средства связи, корма, бытовая химия, газеты и журналы, семена, ветеринарная продукция).
В то же время, к последнему пункту в постановлении есть уточнение - "без ограничения доступа к другим товарам, представленным в ассортименте".
Таким образом, норма о запрете торговать носками или батарейками во время действия наиболее жестких карантинных ограничений отменена и теперь в супермаркетах не будет товарных полок, огороженных запретительными лентами. При этом магазины, специализирующиеся на продаже этих товаров, в отличие от супермаркетов, будут закрыты, согласно правилам "красной" зоны.
Напомним, во время действия январского локдауна премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, что запрет на продажу носков, презервативов и других товаров в магазинах побуждает людей оставаться дома и не подвергать себя риску заражения коронавирусом.
Ранее мы писали о том, какие ограничения вступят в силу в понедельник, 22 февраля.