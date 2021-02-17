Согласно сегодняшнему решению Кабмина о возобновлении адаптивного карантина в Украине, "оранжевая" зона, куда попадут регионы при условии ухудшения ситуации с коронавирусом, включает те же ограничения, что и "желтая", которая начнет действовать на всей территории страны с понедельника.

По задумке правительства, переход региона из "желтой" в "оранжевую" зону является неким предупреждением об ухудшении эпидемиологической обстановки.

Что касается "красной" зоны, то помимо ограничений "желтой" она подразумевает и те, которые действовали во время локдауна с 8 по 24 февраля:

Закрывается общепит (остается только доставка);





Перестают работать ТРЦ и другие развлекательные заведения;





Закрываются музеи и культурные учреждения (кроме историко-культурных заповедников, например, Пирогово - Ред. );





); Не будут работать фитнес-клубы;





Прекращается обучение в школах (в то же время садики останутся открытыми);





Закрываются непродовольственные магазины (кроме тех, где 60% товаров - это лекарства, средства связи, корма, бытовая химия, газеты и журналы, семена, ветеринарная продукция).

В то же время, к последнему пункту в постановлении есть уточнение - "без ограничения доступа к другим товарам, представленным в ассортименте".

Таким образом, норма о запрете торговать носками или батарейками во время действия наиболее жестких карантинных ограничений отменена и теперь в супермаркетах не будет товарных полок, огороженных запретительными лентами. При этом магазины, специализирующиеся на продаже этих товаров, в отличие от супермаркетов, будут закрыты, согласно правилам "красной" зоны.

Напомним, во время действия январского локдауна премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, что запрет на продажу носков, презервативов и других товаров в магазинах побуждает людей оставаться дома и не подвергать себя риску заражения коронавирусом.

Ранее мы писали о том, какие ограничения вступят в силу в понедельник, 22 февраля.