Львовский облсовет обратится к Кабмину и Верховной Раде с просьбой о предоставлении правового статуса участникам воевавшей на стороне нацистов дивизии СС "Галичина". Такое решение принято на сессии во вторник, 16 февраля. Его поддержали 57 депутатов из 84 (двое не голосовали, остальные отсутствовали).

Об этом пишут "Варианты".

Депутаты Львовского облсовета настаивают на внесении изменений в Закон Украины "О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке относительно статуса воинов Первой Украинской дивизии "Галичина".

Как говорится в обращении, 9 апреля 2015 Верховная Рада приняла закон о правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке, однако рядом с УНР, Гетманатом, ЗУНР, Карпатской Украиной, Надднепрянщиной, ОУН-УПА, Украинским Хельсинским Союзом и другими, о воинах дивизии "Галичина" в нем не упоминается.

"Дивизионщики до сих пор не признаны на государственном уровне, лишены социальных гарантий и льгот. Большинство из них - не реабилитированы. С целью восстановления исторической справедливости обращаемся к вам с просьбой инициировать на рассмотрение Верховной Рады вопрос о внесении изменений в Закон Украины "О правовом статусе и чествовании памяти борцов за независимость Украины в XX веке", - говорится в обращении.

Напомним, в июле 2020-го нардеп от "Европейской солидарности" и экс-глава Института нацпамяти Владимир Вятрович заявил, что дивизия СС "Галичина" была немецким формированием, в ее состав входили украинцы, которых силой и пропагандой заставили воевать за немецкие интересы.

Также мы рассказывали, как этой весной на официальном сайте Львовской областной государственной администрации разместили поздравление с 77-летней годовщиной создания первой украинской дивизии "Галичина". Однако тот факт, что дивизия входила в состав войск СС нацистской Германии, предпочли не упоминать.

Отметим, что 27 мая ОАСК признал символику дивизии нацистской. А вывод Украинского института нацпамяти и его экс-главы Владимира Вятровича об обратном является противоправным. А в сентябре 2020-го Апелляционный суд отменил решение о признании символики СС "Галичина" нацистской.

При этом судьи по делу дивизии "Галичина" подали заявления об угрозах, которые им поступали накануне вынесения решения.