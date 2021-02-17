В Ивано-Франковской области, которая уже несколько дней остается лидером по суточному приросту больных Covid-19, власти решили ввести жесткий карантин. Ограничения "красной" зоны будут действовать неделю - с 22 по 28 февраля.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии, в которой также участвовали министр здравоохранения Максима Степанова и главный санитарный врач Виктора Ляшко.

"Ситуация по распространению коронавирусной болезни остается напряженной, а в Ивано-Франковской области она уже, я бы сказал, почти критическая", - заявил Ляшко.

Также он добавил, что в области полностью выполнили требования Минздрава, подготовив 50% всех больничных коек в регионе для размещения пациентов с Covid-19, при этом 80% этих коек обеспечены подачей кислорода. Однако даже при этом мест для пациентов в медучреждениях Прикарпатья все равно не хватает.

"Последние 10 дней наблюдается значительный рост числа случаев коронавирусной болезни, и что больше всего нас пугает - госпитализаций", - добавил Ляшко.

Для предотвращения распространения коронавириса в регионе, областная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение о введении "красной" зоны с 22 по 28 февраля.

В этот период заведениям общественного запрещено принимать посетителей, можно работать только на вынос. Развлекательные заведения, ночные клубы, кинотеатры, спортивные залы должны временно прекратить работу.

Кроме того, на время действия жестких карантинных ограничений в регионе запрещается проведение культурных и религиозных мероприятий, а также очное обучение учениками 5-11 классов.

Государственная комиссия ТЭБ и ЧС в ближайшее время рассмотрит вопрос о введении ограничений на въезд и выезд из Ивано-Франковской области.

Напомним, в больницах в Ивано-Франковской области, где лечат больных коронавирусом, заполнено около 73% коек, а число активных больных превышает столичные показатели. В связи с этим Ляшко вчера, 16 февраля, срочно поехал на Прикарпатье.

Также мы рассказывали, что c понедельника, 22 февраля, по всей Украине начинает действовать "желтая" зона карантина.