Согласно сегодняшнему решению Кабинета министров, ограничения "красной" зоны карантина в Украине будут аналогом локдауна, который действовал в стране в январе.

В частности, работать не смогут непродовольственные магазины (кроме тех, где 60% товаров - это лекарства, средства связи, корма, бытовая химия, газеты и журналы, семена, ветеринарная продукция).

В то же время, к этому пункту постановления правительства есть важное уточнение - "без ограничения доступа к другим товарам, представленным в ассортименте".

"То есть скандальная норма с запретом торговать носками или батарейками отменена. И теперь в супермаркетах не будет закрытых зон. Это значит, что там будут торговать одеждой и вообще, чем угодно (тогда как остальные магазины с этими товарами будут закрыты)", - анализирует телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, во время действия январского локдауна премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, что запрет на продажу носков, презервативов и других товаров в магазинах побуждает людей оставаться дома и не подвергать себя риску заражения коронавирусом.

Ранее мы писали о том, какие ограничения вступят в силу в понедельник, 22 февраля.