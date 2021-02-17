Верховная Рада на заседании в среду, 17 февраля, поддержала законопроект, предусматривающий продление на два года - до 1 января 2023-го - срок установки газовых счетчиков украинцам, которые пользуются газовыми плитами.

За проект закона №4248-1 в первом чтении голоса отдали 279 нардепов.

Счетчики населению, которое использует природный газ для приготовления пищи, должны устанавливать операторы газораспределительных сетей (облгазы). Расходы на установку предусматриваются в их тарифной выручке.

Глава Комитета Рады по вопросам ТЭК и ЖКХ Андрей Герус заявил, что сейчас уже 98% населения оснащены коммерческими приборами учета газа. Оставшиеся 2% в основном находятся в Киеве и Харькове.

Для населения, которое не имеет счетчиков, применяются устанавливаемые Кабинетом министров нормы потребления.

Напомним, украинцам будут продавать газ по 6,99 грн за кубометр до конца марта.

Также мы писали о том, что украинцы получают платежки с огромными суммами за январь.