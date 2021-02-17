Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №4184 , который предлагает обложить налогом на добавленную стоимость (НДС) компании-техногиганты, которые не являются резидентами страны. К таким компаниям относятся Google, Facebook и Netflix.

Соответствующий документ поддержали 286 народных избранников в ходе заседания Верховной Рады в среду, 17 февраля.

"Целью данного законопроекта является повышение доходов Государственного бюджета от налога на добавленную стоимость за счет привлечения к налогообложению налогом на добавленную стоимость нерезидентов, предоставляющих физическим лицам электронные услуги, место поставки которых находится на таможенной территории Украины и создание благоприятных условий эффективного, но не обременительного администрирования для бизнеса и государства процедур, связанных с уплатой налога", - говорится в пояснительной записке к документу

В частности, документом предлагается:

исключить норму, согласно которой резиденты при выплате нерезидентам дохода за производство и / или распространение рекламы должны платить налог по ставке 20% суммы таких выплат за собственный счет;

четко определить, что для документов, удостоверяющих факт поставки услуг составленных в электронной форме, датой оформления такого документа, считается дата составления такого электронного документа;

определить перечень электронных услуг;

освободить от налогообложения налогом на добавленную стоимость поставки электронных услуг путем предоставления доступа к электронным образовательным (учебным) ресурсам в рамках оказания образовательных услуг;

включить нерезидентов в перечень лиц, которые регистрируются плательщиками налога на добавленную стоимость;

установить правила определения места поставки электронных услуг (B2C);

установить форму и определить порядок направления налогового уведомления нерезиденту и жалобы на такое решение;

определить упрощенную процедуру регистрации плательщика НДС для поставщиков-нерезидентов, которая может осуществляться удаленно в электронной форме на специально разработанном веб-портале;

определить правила налогового учета по налогу на добавленную стоимость для нерезидентов, предоставляющих физическим лицам электронные услуги, место поставки которых расположено на таможенной территории Украины;

освобождение от обязанности нерезидента регистрировать налоговые накладные;

предусмотреть уплату налогового обязательства для нерезидента в иностранной валюте.

Напомним, один из инициаторов законопроекта нардеп от "Слуги Народа", глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает неправильным, что украинские "рекламисты должны платить НДС, а крупные гиганты транснациональные почему-то от НДС фактически освобождены".

Также сообщалось, что в Министерстве финансов Украины разработали план по увеличению налогов.