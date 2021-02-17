Верховная Рада сделала шаг навстречу урегулированию частной детективной деятельности, приняв сегодня в первом чтении законопроект №3010 "О частной детективной деятельности".

В поддержку документа проголосовали 334 народных депутата, передает "Интерфакс-Украина".

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что его целью является урегулирование частной детективной деятельности как одного из путей обеспечении конституционной гарантии гражданина, субъектов хозяйствования частного права.

Законопроект определяет и регламентирует сферу частной детективной деятельности, в том числе виды детективных услуг, квалификационные требования к частным детективам, основные права и обязанности субъектов частной детективной деятельности, в том числе правовые механизмы защиты интересов заказчиков детективных услуг.

В документе также определены обязанности субъекта частной детективной деятельности по учету предоставленных детективных услуг, сохранения конфиденциальной информации, защите персональных данных, полученных в процессе предоставления этих услуг.

Законопроект оговаривает организацию государственного и общественного контроля над частной детективной деятельностью.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве частные детективы торговали данными из закрытых баз полиции и налоговой.

Также мы сообщали, что в Раде сегодня запустят процесс отмены перехода на зимнее и летнее время в Украине.