Рада поддержала законопроект о работе частных детективов в Украине
Верховная Рада сделала шаг навстречу урегулированию частной детективной деятельности, приняв сегодня в первом чтении законопроект №3010 "О частной детективной деятельности".
В поддержку документа проголосовали 334 народных депутата, передает "Интерфакс-Украина".
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что его целью является урегулирование частной детективной деятельности как одного из путей обеспечении конституционной гарантии гражданина, субъектов хозяйствования частного права.
Законопроект определяет и регламентирует сферу частной детективной деятельности, в том числе виды детективных услуг, квалификационные требования к частным детективам, основные права и обязанности субъектов частной детективной деятельности, в том числе правовые механизмы защиты интересов заказчиков детективных услуг.
В документе также определены обязанности субъекта частной детективной деятельности по учету предоставленных детективных услуг, сохранения конфиденциальной информации, защите персональных данных, полученных в процессе предоставления этих услуг.
Законопроект оговаривает организацию государственного и общественного контроля над частной детективной деятельностью.
Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве частные детективы торговали данными из закрытых баз полиции и налоговой.
Также мы сообщали, что в Раде сегодня запустят процесс отмены перехода на зимнее и летнее время в Украине.