С понедельника, 22 февраля, по всей Украине начинает действовать "желтая" зона карантина.

Соответствующее решение на заседании в среду, 17 февраля, принял Кабинет министров Украины.

Основной список ограничений "желтой" зоны выглядит следующим образом:

1. Запрещается появление без маски в общественных местах, требуется ношение документов, нельзя покидать места обсервации и самоизоляции.

2. Иностранцам нельзя въезжать в Украину без страховки, куда вписано лечение от коронавируса (в том числе через КПВВ на Донбассе и в Крыму).

3. Проведение массовых мероприятий разрешается при плотности участников 1 человек на 4 квадратных метра (было 10 квадратов) или при 50% максимальной заполненности залов.

4. Спортивные состязания принимают зрителей при заполнении не более чем 50% мест. То же самое касается кинотеатров и заведений культуры.

5. Транспорт работает по прежнему принципу - принимаются только сидячие пассажиры.

6. Запрещается работа ночных клубов и дискотек, а также ресторанов, где есть "организация досуга". При этом общепит, где нет танцев, может работать с 7 утра до 24 часов. То есть его работу продлили на час.

7. При этом разрешат посещение учебных заведений группами более 20 человек. Но школы будут отправлять на дистанционку, если 50% персонала и учеников контактировали с заболевшим человеком.

8. Запрещается работа хостелов. При этом отелям, санаториям, реабилитационным центрам работать будет можно.

9. Спортклубы могут работать, если обеспечат по одному клиенту на 10 квадратных метров площади. Как видим, для них условия хуже, чем для массовых мероприятий.

Напомним, Кабинет министров Украины решил не только снова ввести в стране режим адаптивного карантина, который предполагает деление регионов на "красную", "оранжевую", "желтую" и "зеленую" зоны ограничений, но и продлить карантин в Украине, который был введен до конца февраля, как таковой до 30 апреля 2021 года.