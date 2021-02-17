В Украине вновь возвращаются к адаптивному карантину, когда в регионах или в целом по стране будет действовать одна из четырех зон - в зависимости от показателей заболеваемости.

Расцветка та же - зеленая, желтая, оранжевая и красная.

Эти градации впервые ввели еще минувшим летом. А после "карантина выходного дня" в ноябре отменили, установив по всей стране оранжевую зону. Действует она и сейчас, после январского локдауна.

Но с 22 февраля всё изменится. По всей стране решением Кабмина вводят желтый уровень карантина. Что, впрочем, не исключает своих сценариев для отдельных областей: так, на Ивано-Франковщине уже установили красную зону - заболеваемость там сейчас на высоком уровне.

Собрали подробные объяснения, как регионы будут делить на зоны и какие ограничения предусмотрены на каждом этапе.

По каким критериям "покрасят" Украину

С 22 февраля в Украине продолжит действовать желтый (базовый) уровень карантина. Ситуацию будут отслеживать по пяти критериям. Превышение одного из них означает попадание региона на оранжевый уровень карантина, превышение двух - красный уровень.

Вот эти критерии:

1. Загруженность кроватей для пациентов с Covid-19, обеспеченных кислородом не более 65%.

2. Количество тестирований ПЦР на ковид на протяжение последних 7 дней на 100 тыс населения не менее 300. В пересчете на каждый день - это порядка 16 тысяч тестов в сутки. Сейчас их делается меньше.

3. Рост госпитализации пациентов с подозрением на Covid-19 или с подтвержденным коронавирусом на протяжении последних 7 дней на 100 тысяч населения не более 60.

4. Выявляемость случаев Covid-19 методом ПЦР не более 20% (например, если протестировали 100 человек и выявили менее 20 человек с коронавирусом, то считается, что ситуация контролируемая).

5. Рост общего количества госпитализаций за последние 7 дней более, чем на 50%.

Эти критерии отличаются от тех, что действовали во время первого адаптивного карантина, который ввели в августе 2020-го.

Летом мониторили четыре показателя: загруженность коек не более 50%; среднее количество тестирований на 100 тыс. населения не менее 24; коэффициент выявления новых случаев за последнюю неделю не более 11%; динамика роста заболеваемости не должна превышать 10%.

То есть планку по загруженности коек снизили на 15%, по выявлению новых случаев на 9%, динамику заболеваемости - на 40%. А по количеству тестов ПЦР, наоборот, подняли. Если раньше должны были делать не менее 24 на 100 тыс населения ежедневно, теперь считают из расчета не менее 300 на 100 тыс населения за 7 дней то есть примерно 43 в пересчете на день.

То есть 430 тестов на миллион населения. То есть на всю Украину - чуть более 16 тысяч тестирований в сутки.

Отдельно скажем, что нужно, чтобы попасть в зеленую зону. Там два критерия:

1. Если уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории не менее 13 областей не будет превышать 50% эпидемического порога;

2. Если коэффициент выявления Covid-19 методом ПЦР будет меньше 5% (то есть не более 5% положительных результатов на коронавирус от общего числа тестов).

Глава Минздрава Максим Степанов пояснил, почему выбрали именно эти два показателя. Данные по гриппу и ОРВИ взяли, поскольку не все украинцы сдают тесты на коронавирус и заболев просто берут больничный по показателям ОРВИ. Поэтому этот критерий позволит учитывать скрытый рост заболеваемости Covid-19.

Теперь перейдем к остальным зонам - что в них можно, а что нельзя.

Желтая и оранжевая зоны

С 22 февраля по всей Украине начинает действовать желтая зона карантина. Это базовый уровень для страны (действует, пока страна не перейдет на зеленый или красный уровень), при котором продолжат действовать уже существующие карантинные ограничения с некоторыми изменениями.

Вот основные правила и запреты на этом уровне.

1. Запрещается появление без маски в общественных местах, требуется ношение документов, нельзя покидать места обсервации и самоизоляции.

2. Иностранцам нельзя въезжать в Украину без страховки, куда вписано лечение от коронавируса (в том числе через КПВВ на Донбассе и в Крыму).

3. Проведение массовых мероприятий разрешается при плотности участников 1 человек на 4 квадратных метра или при 50% максимальной заполненности залов.

4. Спортивные состязания принимают зрителей при заполнении не более чем 50% мест. То же самое касается кинотеатров и заведений культуры.

5. Транспорт работает по прежнему принципу - принимаются только сидячие пассажиры.

6. Запрещается работа ночных клубов и дискотек, а также ресторанов, где есть "организация досуга". При этом общепит, где нет танцев, может работать с 7 утра до 24 часов. То есть его работу продлили на час.

7. Разрешат посещение учебных заведений группами более 20 человек. Но школы будут отправлять на дистанционку, если 50% персонала и учеников контактировали с заболевшим человеком.

8. Запрещается работа хостелов. При этом отелям, санаториям, реабилитационным центрам работать будет можно.

9. Спортклубы могут работать, если обеспечат по одному клиенту на 10 квадратных метров площади. Как видим, для них условия хуже, чем для массовых мероприятий.

10. Больницы будут принимать только экстренных пациентов.

По сути, это клон оранжевой зоны, которая действует сейчас - с очень небольшими послаблениями. То есть по большому счету власти взяли карантинный статус-кво и просто поменяли его цвет на желтый. По сути приукрасив реальное положение дел.

Видимо, поэтому оранжевую зону сделали точно такой же по ограничениям, как и желтая. Заявляя, что она сигнализирует об опасности перехода на красный уровень.

Красная зона с носками и батарейками

Красный уровень вводят, если есть превышение хотя бы по двум показателям три дня подряд. На этом уровне вводят жесткие карантинные ограничения, как при январском локдауне.

- закрывается общепит (остается только доставка)

- перестают работать ТРЦ и другие развлекательные заведения

- закрываются непродовольственные магазины, кроме тех, где 60% товаров - это лекарства, средства связи, корма, бытовая химия, газеты и журналы, семена, ветеринарная продукция.



При этом есть уточнение: "без ограничения доступа к другим товарам, представленным в ассортименте". То есть скандальная норма с запретом торговать носками или батарейками отменена и в супермаркетах не будет закрытых зон.



Это значит, что там будут торговать одеждой и вообще, чем угодно (тогда как остальные магазины с этими товарами будут закрыты). То есть в областях, где введут красную зону, супермаркеты станут островком "свободной торговли" и начнут продавать товары, которых раньше у них в ассортименте не было.

- закрываются все музеи и культурные учреждения, кроме историко-культурных заповедников (например, Пирогово).

- не будут работать фитнес-клубы

- закроют школы, зато останутся открытыми садики.



- закрываются непродовольственные рынки.

Жесткий карантин должны ввести в течение 48 часов после перехода на красный уровень.